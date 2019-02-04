Составлен ТОП самых угоняемых автомобилей в России

Группа компаний “Цезарь Сателлит”, специализирующаяся на продажах систем комплексной безопасности, опубликовала список самых угоняемых автомобилей в России, основываясь на статистике за 2018 год.

Лидером этого ТОП-а оказался южнокорейский Hyundai Solaris. Согласно данным компании, за минувший год в РФ было угнано 1249 «Солярисов».

На второй строчке по этому показателю идет его соплатформенник Kia Rio – 969 угонов. Тройку замыкает ВАЗ-2107 (730 машин).

Четвертым и пятым стали Toyota Camry и Ford Focus (669 и 457 автомобилей соответственно).

Во второй десятке этого злополучного рейтинга лидирует Renault Logan, за которым следуют: Nissan Almera, Volkswagen Polo, Daewoo Nexia и Mazda CX-5.