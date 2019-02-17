Составлен ТОП-5 дизельных автомобилей до 500 тысяч рублей

Наличие суммы в полмиллиона рублей дает возможность на вторичном авторынке получить весьма широкий выбор дизельных автомобилей, причем порой даже относительно молодых – 3-летнего возраста.

Эксперты издания «АвтоВзгляд» решили выбрать из этого списка самые лучшие предложения на «вторичке».

Все эти автомобили 2015 года выпуска и оснащены турбодизельным мотором и порадуют своего владельца низким расходом горючего.

Первое место в этом ТОП-е досталось седану Renault Logan второй генерации, укомплектованному 1,5-литровым дизелем dCi на 84 «лошадки». В таком исполнении «Логан» продавался исключительно с МКПП. Сейчас найти экземпляры такого Logan можно за сумму около 400 тысяч рублей. При этом их пробег будет скорее всего за 120 тысяч км. Средний расход дизельного «Логана» составляет 4,5-литра на 100 км.

Второе место занял УАЗ «Патриот». На вторичном рынке встретить этот внедорожник 2015 года с дизелем можно за 450 тысяч рублей. Рестайлинговая модель первой генерации комплектовалась 2,2-литровым мотором на 113 лошадиных сил, сочетающимся с 5-ступенчатой МКПП.

Минимальный пробег таких внедорожников равен 80 – 100 тысячам километров. В смешанном цикле дизельный «Патриот» расходует порядка 9,5-литров горючего на 100 км.

Тройку лидеров этого ТОП-а замыкает японской хэтчбек Suzuki Swift 2015 года выпуска, который в дизельной версии можно приобрести сейчас примерно за 500 тысяч рублей. Правда стоит сделать оговорку, что машина будет праворульной, так как ввозилась с родного рынка.

Машина укомплектована 1,3-литровым турбодизельным агрегатом на 75 лошадиных сил и 5-ступенчатой МКПП, расходуя на преодоление 100 километров всего 3,9-литра тяжелого топлива.

Четвертым и пятым в данном ТОП-е оказались дореформенный Peugeot 408 с 1,6-литровым турбодизелем на 112 «сил» и 5-ступенчатой «механикой» (расход – 5-литров на 100 км), а также праворульный Mazda Demio с 1,5-литровым турбодизелем на 105 “лошадок” и расходом в 3,8-литра на сотню.