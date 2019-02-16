Составлен ТОП-10 подарков автомобилистам ко Дню защитника Отечества

В преддверии 23 Февраля слабый пол задумывается о том, что преподнести своим защитникам. И проще всего определиться с подходящим презентом тем, у кого папы, сыновья, мужья или молодые люди увлекаются автомобилями и большую часть времени проводят за рулем.

Чтобы упростить процесс подбора, редакция Daily-Motor.Ru предлагает изучить перечень наиболее востребованных и приятных для автомобилистов подарков.

1.Навигатор. Сегодня можно приобрести более простые или же дорогостоящие модели. Они отличаются функционалом и оформлением. Выбирая подходящий прибор, следует учесть пожелания мужчины, а также уточнить наличие такой системы в его автомобиле, так как в современных автомобилях часто навигационная система встроена в мультимедиа.

2.Накидка массажная для водительского кресла. Этот подарок подойдет тем водителям, которые проводят много времени за рулем. Но приобретать накидки следует, если у вашей второй половины отечественный автомобиль, поскольку порой иномарки оснащаются креслами с подогревом и массажными элементами.

3.Чайник для автомобиля. Для людей, работающих в такси, занимающихся грузоперевозками, этот прибор станет настоящим спасением. Чайник подключается к разъему прикуривателя.

4.Мини-холодильник для автомобиля. Его можно использовать для хранения обедов и продуктов в летний период.

5.Кожаное портмоне или же аксессуар для хранения водительских документов. Ассортимент таких изделий огромен, поэтому проблем с подбором подходящего варианта не будет.

6.Инструменты. Как правило, водители располагают базовым набором инструментов. К сожалению, не всегда достаточно стандартного набора. Поэтому можно подобрать инструменты с учетом особенностей автомобиля.

7.Пылесос для автомобиля. Чтобы водитель смог самостоятельно привести салон в порядок, ему можно преподнести этот прибор. Выбирать следует небольшие и функциональные модели.

8.Манометр электронного типа. Маневренность автомобиля во многом зависит от того, какое давление в покрышках. Чтобы водитель смог постоянно контролировать этот параметр, ему можно подарить манометр.

9.Специальный коврик, располагаемый на переднюю панель. В продаже имеются коврики с антискользящим покрытием. На него можно располагать гаджеты и ключи. Они не будут падать во время езды.

10.Органайзер. Он поможет быстро отыскать документы или же требуемые бумаги, что порой бывает крайне необходимо.