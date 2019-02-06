Салон нового кроссовера Skoda Kamiq показали на фото

Компания Skoda опубликовала официальное фото интерьера своего нового компактного кроссовера Kamiq, презентация которого запланирована на мартовский автосалон в Женеве (Geneva Motor Show-2019).

Салон новинки по своему дизайну сильно напоминает концепт-кара Vision RS, дебютировавший в Париже в прошлом году. Судя по изображению, новый Kamiq получит виртуальную приборную панель на базе 10,25-дюймового дисплея, правда, скорее всего доступна она будет только в качестве опции.

Экран мультимедийной системы будет представлять собой отдельное устройство, не интегрированное в центральную консоль, как на других моделях «Шкода».

Кроме того, новый Kamiq получит амбиентную подсветку салона, которая может быть как «медной», так и красной или белой.

В модельном ряду чехов новый компактный кроссовер «Камик» расположится на ступень ниже модели Karoq. В качестве архитектуры новинки выступит платформа MQB-A. Размер колесной базы составит 2651 мм.

В моторную гамму автомобиля должны войти те же двигатели, что устанавливаются в Volkswagen T-Cross, самым компактным из которых является 3-цилиндровый агрегат на 95 лошадиных сил.