Рост цен на топливо в РФ будут сдерживать и дальше

В российском правительстве сообщили о своих намерениях продолжать сдерживать рост цен на автомобильное топливо.

Ходят слухи, что с началом нового сезона стоимость горючего на заправках поднимется вверх, но в Кабмине утверждают, что будут использовать увеличение компенсаций крупным нефтяным компаниям.

Чиновники страны уверены в том, что смогут грамотно сдерживать топливный рынок в рамках запланированного диапазона. Хотя, о необходимости заключения договоров с крупными игроками рынка речь пока не идёт. Напомним, что действующее соглашение истекает уже в конце марта этого года. После этого следить за ситуацией будут исключительно антимонополисты. Пока что ситуация стабильная и распределение топлива осуществляется без существенного повышения цен.

Автомобилисты же относятся к такому положению вещей весьма скептично, указывая на то, что уже привыкли к резкому подорожанию бензина.