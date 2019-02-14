Renault готовит серийную версию K-ZE

Всего несколько месяцев назад компания Renault представила во французской столице свой новый «зелёный» автомобиль модели K-ZE в качестве концептуальной версии. А теперь в сети появились первые патентные фотографии электрической машины. Сообщается, что новинка должна поступить на рынок Поднебесной уже в этом году.

Как видно по фотографиям, серийная модификация очень сильно отличается от дизайна концепта. Новинка получит абсолютно другие бампера, будет оснащаться иной диодной светотехникой. Изменится и решётка радиатора.

Пока что производитель не сообщает технические характеристики розеточного автомобиля. Напомним, что концептуальная версия оснащалась батареей, которой хватало на преодоление 250 километров расстояния. И если верить инсайдерам, то серийная модификация машины получит примерно такие же возможности. В салоне же пользователей порадует современная система мультимедиа с широкоформатным экраном, а также камеры заднего обзора и парктроник.