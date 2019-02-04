Раскрыты некоторые особенности SCG Boot

Компания SCG опубликовала первые фотографии своего внедорожника модели Boot в серийной модификации. Сообщается, что новинка должна получить дорожный просвет в 400 миллиметров, а также мощнейший силовой агрегат.

Производитель также отметил, что силовая установка оснащается компрессорами, а отдача доходит до 659 лошадиных сил. А безусловной изюминкой авто станет увеличенный ход подвески, который составит почти 51 сантиметр.

Пока что производитель собирается выпустить не больше двух десятков таких машин. Ценники на них будут стартовать от 287 тысяч 500 долларов. За отдельную плату можно будет приобрести бронированную версию внедорожника. Таким образом пассажиры авто будут защищены от попадания пуль из автомата Калашникова и даже штурмовой винтовки М16.