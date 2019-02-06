Range Rover Velar получил новый мотор

Рассекречена новая версия автомобиля Range Rover Velar. Представители производителя заявили, что на этот раз тираж машин не будет ограничен, однако, купить её можно будет только в течение одного года, после чего продажи закроются.

Маркетинговое название модели теперь дополняется SVAutobiography Dynamic Edition. Изюминкой автомобиля стал новый компрессорный мотор с рабочим объёмом в 5 литров и отдачей в 550 лошадиных сил. В результате до первой сотни машина сможет добраться всего за 4.5 секунды, а максимальная скорость движения составляет 274 километра в час.

Внешне модель получила незначительные изменения. Так, была установлена другая решётка радиатора, а также новые бампера с крупными воздухозаборниками. Кроме того, экстерьер дополняет двойная система выхлопа. В базовую модификацию войдут шикарные диски на 21 дюйм, а также декоративные элементы из карбона в интерьере.

Пока что заряженную новинку можно приобрести только на английском рынке по цене в 7 миллионов 388 тысяч рублей. До нашей страны паркетник также доберётся, однако, когда именно – пока неясно. Отметим, что сейчас в столице можно приобрести актуальную модификацию Velar в стандартной сборке за 3 миллиона 635 тысяч рублей.