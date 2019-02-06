Проблемы с парковками для инвалидов так и остались актуальными

В ПДД давно внесли поправки относительно использования наклеек «Инвалид». В соответствии с ними для приобретения такого знака необходимы данные СНИЛС. Однако, доступа к ним у инспекторов нет.

Напомним, что соответствующая наклейка на транспорте даёт возможность владельцу авто попадать в категорию льготников и пользоваться некоторыми привилегиями, в частности, бесплатной парковкой. Однако, в последнее время эта наклейка стала бесконтрольно использоваться автомобилистами. Таким образом в машине с наклейкой «Инвалид» может находиться абсолютно здоровый человек, который просто хочет сэкономить на парковке. И особенно остро эта проблема стоит в столице. В результате, приезжающие инвалиды не имеют возможность оставить своё авто на советующем месте на паркинге и вынуждены платить.

Планировалось, что представители ГИБДД смогут проверять законность использования наклеек на транспорте, однако, они до сих пор не получили возможность сверяться с базой данных СНИЛС. И единственным способом наказать нерадивых обманщиков является личное общение с автомобилистами. Однако, чаще всего инспекторам просто не хватает времени, чтобы дождаться водители и попросить предоставить справку об инвалидности.