Прием заказов на автомобили Aurus стартует 15 февраля

Стали известны даты начала приема заказов на автомобили отечественного премиального бренда Aurus. Согласно информации Минпромторга, с 15 февраля марка «Аурус» начнет свое официальное партнерство с дилерской группой «Авилон» и компанией «Панавто». С этого же дня планируется дать старт приему заказов.

Кроме того, стали известны названия модификаций моделей бренда Aurus, доступных для покупки. Самый дорогой лимузин получит имя Senat Limousine L700, а седан Aurus Senat S600 по аналогии с Mercedes-Benz S600. При этом цены на автомобили пока неизвестны.

Напомним, что 7 марта отечественный премиальный автомобильный бренд Aurus дебютирует в Европе в рамках Женевского автосалона (Geneva Motor Show-2019).