Представлен тизер компактного кроссовера Kia Xceed

Южнокорейская Kia выложила в Сеть первый тизер своего нового компакт-кроссовера, который будет представлен в марте на автосалоне в Женеве (Geneva Motor Show-2019).

В модельном ряду марки новая модель под названием XCeed расположится на ступень ниже кроссовера Sportage.

Судя по изображениям новинки, опубликованным в интернете, от обычного хэтчбека Ceed автомобиль будет отличаться увеличенным клиренсом, другими колесными дисками, а также пластиковой защитой нижней части кузова. Кроме того, ожидается, что объем багажного отделения XCeed незначительно увеличится по сравнению с обычным Ceed.

Технические характеристики «вседорожной» версии «Сид» пока держатся в секрете. Предполагается, что в моторную линейку автомобиля войдут те же двигатели, которыми комплектуется обычный хэтчбек Ceed в Европе. Речь идет о турбированном 3-цилиндровом бензиновом агрегате, выдающим 120 лошадиных сил мощности, а также 1,6-литровом 115-сильном дизеле.

Доберется ли новый Kia XCeed до России – пока неизвестно.