Почему водителей без страховки до сих пор ловит ГИБДД?

Ещё несколько месяцев назад в России камеры видеонаблюдения должны были начать фиксировать автомобилистов, которые не имеют полиса. Однако, до сих пор этим занимаются представители ГИБДД.

Члены РСА, а также МВД в течение почти 4 лет пытаются наладить обмен информацией из базы данных. Однако, как видно, в этом вопросе они так и не достигли успехов, так как водителей без страховок ловят по-прежнему инспекторы. Неоднократно власти говорили о том, что в скором времени будет запущен экспериментальный проект по работе камер видеонаблюдения, фиксирующих отсутствие ОСАГО, но ни в одном регионе этого так и не произошло.

Представители профильного ведомства сообщили, что в настоящий момент до сих пор ведутся корректирующие работы системы обмена информацией. Однако, конкретные сроки их завершения никто называть не берётся. Как оказалось, специалисты столкнулись с массой проблем, среди которых ошибки в ВИН-номерах автомобилей, дубли автогражданок, некорректно заполненные данные водителей. В базе данных сейчас зарегистрировано 38 миллионов экземпляров ОСАГО, и примерно 16 процентов из них нуждаются в исправлении.