Пикап на базе Renault Duster выйдет в 2019 году

Бюджетный суббренд компании Renault – румынская Dacia – планирует пополнение своего модельного ряда пикапом, построенным на базе внедорожника Duster. Об этом журналистам сообщил руководитель подразделения коммерческих автомобилей «Рено» в Румынии Хаким Бутехра.

По словам топ-менеджера, разработкой пикапа сейчас занимается инженерная бригада технического центра Renault в Титу. Продажи новинки стартуют во втором квартале 2019 года.

«Это будет автомобиль, ориентированный на работу. Он не будет иметь сходств с бразильским пикапом Oroch», – заявил Хаким Бутехра в интервью румынским СМИ.

Напомним, что кроссовер Renault Duster, на базе которого будет построен новый пикап, по-прежнему остается одним из лидеров российского рынка в сегменте SUV. Только за прошлый год дилеры «Рено» реализовали 41 тысячу 409 единиц этой модели. Стоимость базовой комплектации внедорожника составляет 699 тысяч рублей.