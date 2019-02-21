Особенности полноприводного Peugeot 508

Французский автопроизводитель рассекретил новую версию флагманского автомобиля модели 508. Его главной изюминкой стало наличие гибридной установки.

Сообщается, что новый лифтбек пока что носит название прототипа, а над его конфигурацией трудились специалисты гоночной команды Peugeot Sport. При этом, независимые эксперты сообщают, что шансы на то, что данный автомобиль в скором времени встанет на конвейер весьма высокие, так как машина была представлена с электроустановкой, а это соответствует тенденциям развития бренда.

Под капотом автомобиля может быть расположен бензиновый агрегат на 1.6 литра, отдача которого в 200 лошадиных сил. Его дополняют два электродвигателя на 100 и 200 лошадиных сил. За автономность работы будет отвечать батарея с ёмкостью в 11.8 кВт*ч. Таким образом автомобиль получит общую отдачу в 400 лошадиных сил, а до первой сотни сможет разогнаться всего за 4.3 секунды. Максимальная скорость движения спорткара составляет 250 километров в час.

Официальная презентация новинки должна состояться в рамках Женевского автосалона. Отметим, что в скором времени на рынок Старого Света поступит стандартная версия Peugeot 508 с гибридной установкой, в которую войдёт мотор на 1.6 литра и электродвигатель. Суммарная отдача составит 290 лошадиных сил.