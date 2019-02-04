Особенности нового BMW 2 Series Gran Coupe

В последнее время в сети стало появляться всё больше фотографий автомобиля BMW 2 Series Gran Coupe, густо покрытого камуфляжем. Энтузиасты же решили собрать воедино все данные, которые уже известны про эту модель.

В скором времени в семействе появится переднеприводной автомобиль, который будет внешне выглядеть несколько длиннее своих «собратьев». Сквозь камуфляж удалось увидеть, что корма не анонсированной машины во многом перекликается с новой «восьмёркой» бренда. Кроме того, и оптика получит аналогичную конфигурацию. А вот номерной знак хоть и будет располагаться в так называемой нише, однако, она будет на самой крышке багажника.

Пока что нет подверженной силовой линейки, однако, эксперты полагают, что новинку оснастят моторами на 1.8 и 2.0 литра с отдачей в 140 и 192 лошадиные силы. Кроме того, будут использоваться и дизельные двигатели с отдачей в 150 и 190 лошадей, литражом в 1.8 и 2.0 соответственно. Премьера же новинки ориентировочно состоится в этом году.

Отметим, что на отечественном рынке вторую серию пока что представляет только Active Tourer и купе на две двери.