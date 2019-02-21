Опубликован рендер “заряженной” Mazda3

Дизайнеры венгерского тюнинг-ателье X-Tomi Design опубликовали рендер «заряженной» версии автомобиля Mazda3. Несмотря на не самый удачный опыт Mazda с ее “заряженной” линейкой MPS, “горячая” версия современной “тройки” имела бы высокие шансы на успех, учитывая последние технологии, которые использует японская марка в своих последних моделях.

По мнению независимых дизайнеров, “заряженная” версия Mazda3 должна получить новые бамперы с дополнительными аэродинамическими элементами, накладки на пороги и новые легкосплавные колесные диски с низкопрофильными покрышками.

В качестве силовой установки для прототипа мог бы выступить 2,5-литровый турбированный двигатель, который сейчас компания устанавливает в кроссоверы CX-5 и CX-9, но с увеличенной отдачей.

Напомним, что новая Mazda3 выйдет на рынок США уже в марте этого года. Автомобиль получит под капот 2,5-литровый агрегат мощностью 186 лошадиных сил. В качестве трансмиссий для американских покупателей предложат 6-ступенчатую «механику» или 6-диапазонный «автомат», а также передний и полный привод.