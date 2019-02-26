Официально: Opel возвращается в Россию

Слухи о планах компании Opel вернуться в Россию подтвердились. Рестарт бренда на российском авторынке официально подтвердил руководитель концерна PSA Карлос Таварес на специальной пресс-конференции.

«Опель» вернут в Россию в рамках нового стратегического плана под названием «Pace!», стартовавшего еще в 2017 году. Он предполагает возрождение немецкой марки с постепенным выходом на прибыль.

Главой российского офиса Opel назначен Драган Ненадович, работавшие в последние годы на данную марку на Балканах.

Информации о том, когда планируется запуск продаж автомобилей Opel в РФ, пока не сообщается.

Как мы уже писали ранее, ждать появления у нас моделей Astra, Mokka, Zafira и Corsa не приходится, поскольку они построены на платформе GM, а американский концерн запретил продавать PSA автомобили на своей архитектуре. Таким образом, в ближайшем будущем в российских автосалонах могут появиться лишь кроссоверы Opel Crossland X и Grandland X, а также коммерческие модели Zafira Life/Vivaro.