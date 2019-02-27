Новый кроссовер Skoda Kamiq представлен официально

Компания Skoda официально представила свой новый кроссовер – Kamiq. Полноценный дебют автомобиля состоится 5 марта на автосалоне в Женеве (Geneva Motor Show-2019).

В модельной линейке чешской марки новый “Камик” расположится на ступень ниже Karoq и Kodiaq.

Новинка построена на архитектуре MQB. Внешний облик кроссоверы выполнен в стиле концепт-кара Vision X.

Автомобиль получил широкую радиаторную решетку, спойлер, диффузор и C-образные задние фонари.

В линейку двигателей новинки войдет 1-литровый бензиновый TSI на 95 лошадиных сил при 175 Нм крутящего момента, сочетающийся с 5-ступенчатой МКПП. Помимо него для покупателей «Камик» предложат этот же агрегат, но уже в варианте мощности на 115 «лошадок» и 200 Нм момента. Такой двигатель будет сопряжен с 6-диапазонной трансмиссией.

Максимальные модификации Kamiq получат под капот 1,5-литровый TSI на 150 лошадиных сил и 250 Нм момента.

Продажи новинки стартуют в первой половине 2019 года.