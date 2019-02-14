Новый дешевый кроссовер Kia Tuscer вышел на тесты

Южнокорейская Kia приступила к тестовым испытаниям своего нового компактного кроссовера, разработанного на архитектуре следующей генерации Hyundai Creta. Новинка получит название Tusker и будет продаваться на глобальном рынке, а ее презентация состоится уже этой весной.

На сделанных фотошпионами издания Motor1 снимках видно, что дизайн нового Tusker будет выполнен в стиле прототипа SP, дебютировавшего на автосалоне в Дели в 2018 году, хотя мелкие детали экстерьера рассмотреть не получится из-за обильного камуфляжа. От концепта серийный Tusker будет отличаться другой оптикой и бамперами.

Приводить в движение новинку, по предварительной информации, будет 1,4-литровый турбированный агрегат от третьего поколения Ceed. Мощность установки составит 140 лошадиных сил. Кроме него для кроссовера будет предложен 2-литровый «атмосферник» на 150 «сил». Связку турбированному мотору составит 7-диапазонный «робот» с двойным сцеплением, а второму – новый бесступенчатый вариатор iVT. Привод новинки будет исключительно передним.

Презентация автомобиля состоится на предстоящей в марте Женевской автовыставке (Geneva Motor Show-2019).