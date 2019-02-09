Названа цена Lamborghini Huracan для России

Итальянская автомобильная марка Lamborghini представила в России обновленную версию своего суперкара Huracan с приставкой Evo, а также назвала цены на новинку. Стоимость купе стартует с отметки в 16 миллионов 380 тысяч 164 рубля, что на 5 миллионов дороже, чем стоила базовая версия дореформенной модели.

Суперкар приводится в движение за счет 5,2-литрового атмосферного двигателя, выдающего 640 лошадиных сил при 600 Нм крутящего момента. Связку ему составляет роботизированная трансмиссия.

С места до первой “сотни” новый Huracan Evo разгоняется за 2,9-секунды, а до 200 км/ч – за 9 секунд. Максимальная скорость суперкара ограничена на отметке в 325 километров в час.

Автомобиль оснащен полноуправляемым шасси и новой системой контроля управляющей электроники.

Первые товарные автомобили доберутся до своих покупателей, оставивших заявку в этом месяце, в конце 2019 года.

Напомним, что за минувший год в России было реализовано порядка 100 единиц суперкаров «Ламбо».