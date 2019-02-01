Mitsubishi Delica превратили в жилой фургон на колесах

Шотландская компания Campers Scotland, специализирующаяся на выпуске кемперов, представила свою новую модель. Речь идет о жилом фургоне, разработанном на базе японской Mitsubishi Delica. Авомобиль получил к своему названию приставку D:5 Terrain и спроектирован на последней генерации «Делики».

Машина может вместить в своем кузове до четырех человек, но, судя по оснащению, спроектирован для пары путешественников. На борту автомобиля можно найти холодильник, небольшую кухню с питанием от солнечных батарей, расположенных на крыше. Сама же крыша способна подниматься, обеспечивая дополнительное пространство для сна, когда машина находится на кемпинге.

Под капотом новинки установлен 2,4-литровый бензиновый мотор, но для покупателей также будет доступен 2,2-литровый турбодизель. Привод – постоянный полный.



Официальная презентация жилого фургона Delica D5 Terrain состоится на выставке караванов и автомобильных домов в Глазго (Шотландия) с 7 по 10 февраля.