Кроссоверы Haval F7 и F7x будут собирать в России

Исполнительный директор компании Haval в РФ – Жером Сего – в интервью отечественным автомобильным СМИ сообщил о том, что строящийся завод в России, который будет запущен в апреле-мае этого года, примет на свой конвейер модели Haval F7 и F7x.

Первоначально на данном предприятии стартует сборка модели F7, а затем должно начаться производство его купеобразной версии, ориентированной на молодежную аудиторию, под названием F7x.

Напомним, что завод компании «Хавейл» в индустриальном парке «Узловая» в Тульской области готовится к официальному запуску. Предприятие уже работает в тестовом режиме и будет продолжать это делать весь первый квартал 2019 года.