Компания BMW заработала многомиллионный штраф

Компания BMW вновь скомпрометирована. Реальные показатели выхлопа дизельного агрегата превысили заявленные характеристики. На основании этого руководство получило штраф в размере 8 миллионов 500 тысяч евро.

Отметим, что компания по сути отделалась лишь «малой кровью», так как её конкуренты из-за таких же проколов были втянуты в крупнейшие скандалы, что значительно отразилось на уровне продаж продукции. Разработчики отметили, что данная ситуация возникла не преднамеренно, а из-за неправильно установленного программного обеспечения на блоке управления. Подобная проблема актуальна почти для 8 тысяч экземпляров авто. Сообщается, что именно данный софт отвечает за контроль чистоты выхлопов.

В отношении компании BMW было начато расследование ещё в прошлом году, однако правоохранительным органам так и не удалось доказать недобросовестность фирмы. Представители фирмы заявляют, что попытаются сделать всё, чтобы вернуть доверие своих пользователей и привести показатель выхлопов в соответствующие экологические рамки.

Известно, что из-за переоборудования производства и модернизации двигателей компания уже потеряла примерно 24 процента прибыли.