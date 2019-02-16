Итальянцы привезут в Женеву супергибрид на 1000 сил

На предстоящем в начале марта автосалоне в Женеве (Geneva Motor Show-2019) состоится презентация нового супергибрида от итальянской компании Puritalia Automobili, который получит название Berlinetta.

Машина оснащена гибридным двигателем и искусственным интеллектом.

Пресс-служба марки опубликовала первый тизер своей новинки, построенной на шасси из карбона и алюминия. В качестве силовой установки супергибрид получит бензиновый оппозитный двигатель и электромотор, расположенный на задней оси. Суммарная отдача двух агрегатов составит 965 лошадиных сил.

Всего будет выпущено 150 единиц данной модели. Для каждой из этих машин будет доступна максимальная кастомизация, говорится в пресс-релизе Puritalia Automobili.