Илон Маск рассказал, что в 2020 году можно будет спать за рулём

В настоящее время многие ведущие автопроизводители говорят о том, что системы беспилотного управления были несколько переоценёнными, поэтому постепенно откладывают даты выпуска автономных машин. Тем временем Илон Маск сообщает о том, что собирается довести собственные разработки до совершенства и уже в следующем году каждый водитель сможет себе позволить получить полноценный сон, при этом находясь в абсолютной безопасности на дороге.

В сети появилось огромное количество видеороликов, иллюстрирующих беспечность водителей, которые опрометчиво положились на систему автопилота. Ведь эксперты утверждают, что даже при наличии таких программ водитель всё равно должен быть сконцентрирован на дороге и в любой момент быть готов принять управление на себя.

Но компания Tesla решила до конца идти к поставленной цели, и несмотря на критику всё равно продолжает снабжать свои электрокары аппаратурой для беспилотного вождения 4 и 5 уровней. Пока что не все возможности автопилота доступны пользователям таких машин. Но, по словам Маска, это связано не с программным обеспечением или «железом», а с тем, что не готово дорожное законодательство.

Знаменитый американец рассказал, что в следующем году его автомобиль с лёгкостью будет сам парковаться, заезжать за пассажирами и доставлять в пункт назначения без вмешательства водителя. Ответить на вопрос, стоит ли рассчитывать на такую перспективу, не могут даже ведущие аналитики современности. Ведь среди массы спорных моментов, до сих пор даже не решено, кто именно будет отвечать за гибель или материальный ущерб в случае, если беспилотник попадёт в ДТП.