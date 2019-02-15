Honda привезет в Россию обновленный кроссовер Pilot

Компания Honda сообщила о планах по выводу на российский авторынок обновленной версии своего 8-местного кроссовера Pilot. Новинка 2019 модельного года должна поступить в продажу в РФ в этом году.

От своего предшественника, продающегося в нашей стране сейчас, новинка отличается видоизмененным дизайном, а также более широким списком базового оснащения.

Новый Pilot получил модернизированный передний бампер, хромированную решетку радиатора и колесные диски обновленного дизайна. Кроме того, для этой модели уже с базовой комплектации стали доступны светодиодные ДХО и задние фонари.

По предварительной информации, приводить в движение обновленный Honda Pilot для России будет прежний 3-литровый бензиновый агрегат V6, выдающий 249 лошадиных сил. Связку мотору составит также известная покупателям этой модели автоматическая трансмиссия и система полного привода.

Стоимость новинки и список ее комплектаций объявят ближе к старту продаж. Напомним, что сейчас в России продают дореформенный Pilot по цене от 3 миллионов 124 тысяч 900 рублей.