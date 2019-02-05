Газовые модификации Polo и Golf получили обновления

С каждым годом растёт спрос на автомобили, работающие на сжиженном газу. И дело не только в экономичности такого транспорта, ведь цена на топливо несколько ниже, чем на бензин. Машины с такими агрегатами являются более экологически чистыми и выбрасывают в атмосферу куда меньше углекислого газа.

На основании этого производитель Volkswagen решил усовершенствовать свои газовые модели, чтобы повысить их популярность. В частности, речь идёт про автомобили Polo и Golf. В первом случае модель получит однолитровый мотор с отдачей в 90 лошадиных сил. Кроме того, в авто появится третий резервуар для газа с ёмкостью в 16.5 литров. А на полном баке машина сможет проехать не менее 368 километров.

Что касается модели Golf, то её обновление заключается в использовании новой турбированной силовой установки с рабочим объёмом в полтора литра. Третий резервуар для газа был увеличен до 115 литров. А на 100 километров пути будет израсходовано в среднем 3.5 литра топлива. В результате на полном баке машина сможет проехать около 422 километров.