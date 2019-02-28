Экспорт легковушек из России значительно снизился

Согласно официальным данным в прошлом году значительно снизился процент экспорта легковых автомобилей из России за пределы ЕАЭС. Как оказалось, в 2018 удалось продать менее 29 тысяч автомобилей, и это на 26 процентов меньше, чем годом ранее.

Независимые эксперты рассказали, что подобная ситуация связана в первую очередь с серьёзным сокращением поставок в Чехию. С точки зрения автопрома именно это государство для Российской Федерации представляло огромный интерес, однако объёмы поставок снизились до 6 500 авто, тогда как в 2017 результат был на 60 процентов больше.

Чуть более 4 тысяч легковушек отправились из России в Украину и примерно столько же в Узбекистан. Также приоритетными для РФ остаются азербайджанский и латвийский рынки.

Несмотря на снижение экспорта легковушек, есть и позитивные новости. Ведь произошла перестановка в рейтинге популярности торговых марок и теперь первое место по экспорту занимает отечественный производитель Lada, хотя ранее лидировала продукция Skoda.