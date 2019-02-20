Для дорожных реагентов будет создан новый ГОСТ

Представители Росавтодора сообщили о том, что в скором времени в стране появится новый ГОСТ, который будет регулировать стандарты специальных реагентов, используемых на дорогах. Сообщается, что это необходимая мера, на которую ведомство было вынуждено пойти, дабы защитить окружающую среду и самих автомобилистов.

В настоящее время поддержание дорожного покрытия в зимнее время года является непростой задачей для любого региона страны. Ситуация осложнилась ещё и тем, что согласно новым правилам от ледяного настила необходимо избавляться в течение 4-12 часов после его возникновения.

Для этого коммунальщикам приходилось использовать специальные сильнодействующие реагенты, которые позволяли удалять наледь с дороги. В новом же документе впервые в истории государства появятся требования к размерам гранул. Большинство из них не должны иметь диаметр более 8 миллиметров.

Такое решение было принято в связи с участившимися жалобами властей регионов страны. Они указывали, что использование мелких частиц провоцировало возникновение так называемой «жижи» на дороге, а с наступлением тепла эти фракции вовсе превращались в пыль. При этом, отмечается, что и слишком крупные гранулы использовать сложно, так как они намного дольше плавят лёд.

Нововведение также будет контролировать степень коррозионной активности реагентов. Но в новом ГОСТе не будет идти речи о конкретном составе реагентов, так как это будет определяться при проведении государственной экспертизы. Разработчики проекта отметили, что они хотят добиться использования только тех противогололёдных смесей, которые будут безопасны для людей, животных, почвы, растений и самих автомобилей.