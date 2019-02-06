Что интересного появится в автомобиле Nissan Juke

Стало известно о том, что уже через год каждый желающий сможет приобрести обновлённую версию Nissan Juke. Ожидается, что машина станет ещё более динамичной и получит увеличенные габариты.

Актуальная модификация автомобиля на рынке уже почти 10 лет. Соответственно, её комплектация уже очень устарела. А в своём недавнем интервью руководитель маркетинговое отдела концерна заявил о том, что совсем скоро в продажу поступит второе поколение популярного транспорта. Пока что достоверно неясно, будет ли новинка гибридом или же получит версию с исключительно электрифицированной установкой. Представитель компании лишь подчеркнул, что машина не изменит своему стилю и будет оставаться такой же экстравагантной.

Исходя из этого можно предположить, что новый Juke будет очень похож на предшественника. В частности, должна сохраниться узнаваемая оптика и ребристые арки. А за счёт увеличения колёсной базы кроссовер вырастет в размерах.

Инсайдеры же уверяют, что под капотом новинки будет установлен трубодизельный агрегат на 1.5 литра, а также бензиновый мотор с объёмом в 1.6 литра и мощностью в 190 лошадиных сил.