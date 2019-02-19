Changan готовит для рынка РФ две новые модели

Китайская автомобильная марка Changan готовит к выводу на российский авторынок две новые модели, которые поступят в продажу в 2019 году, о чем сообщили в пресс-офисе бренда.

В планы «Чанган» входит поставка отечественным дилерам в этом году полноразмерных кроссоверов CS75, первая партия которых доберется до автосалонов уже к марту этого года.

Кроме того, представители Changan ведут работу по сертификации и ввозу пилотной партии кроссоверов S111. Лимитированный тираж этого «паркетника» в количестве 200 единиц может поступить на российский авторынок во второй половине 2019 года.

На 2020-й год планы на рынок России у Changan еще более глобальные –компания расширит свой модельный ряд автомобилями класса MPV, а также несколькими кроссоверами, в числе которых окажутся модели CS55, CS95 и другие.