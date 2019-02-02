BMW показала самую экономичную версию гибрида 7-Series

Компания BMW представила гибридную версию своего рестайлингового седана 7-Series. Самая экономичная «семерка» поступит в продажу в трех версиях: базовой 745e, удлиненной 745Le и полноприводной 745Le xDrive.

Приводить в движение гибридную 7-Series будет силовая установка, базирующаяся на 3-литровом бензиновом 6-цилиндровом агрегате семейства EfficentDynamics. Мощность мотора составляет 286 лошадиных сил при 450 Нм максимального вращающего момента. Сочетается с ДВС электрический 113-сильный мотор и комплект аккумуляторов на 12 кВт/ч. В качестве трансмиссии задействован 8-диапазонный «автомат» Steptronic.

Суммарная мощность силовой установки гибридной «семерки» составляет 394 лошадиные силы при 600 Нм крутящего момента. С места до первой «сотни» седан «выстреливает» за 5,2-секунды (5,1-секунда для полноприводной 745Le xDrive).

На российском авторынке появится только удлиненная версия BMW 745Le с системой полного привода. Приблизительная стоимость базовой комплектации новинки составит 7 миллионов 540 тысяч рублей.