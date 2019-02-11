BMW M5 сразилась в гонке с Tesla Model 3

На видеохостинге Youtube появилось видео с гонкой между BMW M5 (F10) и электрокаром Tesla Model 3. Автомобили схлестнулись дрэг-рейсинге.

Заднеприводный BMW M5 был оснащен 4,4-литровым двигателем на 560 лошадиных сил при 680 Нм пикового вращающего момента.

Мощность полноприводного электромобиля Tesla Model 3 составила 450 лошадиных сил и 640 Нм момента. Оба автомобиля являются полностью стоковыми без каких-либо доработок.

Гонка получилась предельно плотной, а выявить победителя удалось только по данным фотофиниша.



Итоговый результат оказался следующим – BMW M5 преодолел отрезок в 402 метра за 11,71 — секунды, а Tesla Model 3 уступила ему пять сотых – 11,76-секунды.