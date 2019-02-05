“АвтоВАЗ” наймет тысячу инженеров для обновления модельного ряда

Отечественный автомобильный гигант “АвтоВАЗ” сообщил о намерениях по серьезному расширению штата сотрудников. Согласно планам компании, до 2026 года на рынок выйдет восемь новых моделей Lada и девять фейслифтовых.

Для осуществления данной задачи «вазовцы» намерены нанять в ближайшие три года порядка 1000 новых специалистов. Об этом сообщил президент «АвтоВАЗа» Ив Каракатзанис на пресс-конференции в Петербургском политехническом университете им. Петра Великого (СПбПУ).

«Для такой масштабной работы нам нужны молодые, открытые современным технологическим инновациям профессионалы», – заявил топ-менеджер.

Кроме того, господин Каракатзанис напомнил студентам СПбПУ, что за последние два года инжиниринговый центр «АвтоВАЗа» пополнился 600 новыми специалистами.