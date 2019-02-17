Авторынок РФ в январе остался на пятом месте в Европе

Российский автомобильный рынок сохранил пятую строчку по объемам продаж в Европе. Согласно информации, опубликованной Ассоциацией европейского бизнеса (АЕБ), в январе лидером по размерам в ЕС вновь стал немецкий авторынок с 265 тысячами 702 реализованными автомобилями, что на 1,4% ниже, чем было в январе 2017 года.

На втором месте расположилась Италия –164 тысячи 864 экземпляра (-7,5%). Третьей стала Великобритания – 161 тысяча 013 проданных машин (-1,6%), а четвертой – Франция с результатом в 155 тысяч 79 единиц (-1,1%).

Замыкает первую пятерку Россия. Объем продаж новых легковых машин в нашей стране в январе составил 97 тысяч единиц.