Audi оснастила кроссовер SQ5 дизелем

Компания Audi расширила список силовых агрегатов своей «заряженной» модели SQ5. Кроссовер получил дизельный двигатель TDI нового поколения.

Речь идет о 3-литровом турбированном агрегате V6, выдающим 347 лошадиных сил мощности. Мотор дополняется 48-вольтовым стартер-генератором и электрическим компрессором.

Кроме того, «горячий» SQ5 получил усиленные тормозные механизмы, доработанную подвеску и рулевое управление, а также адаптивные амортизаторы и многое другое.

Напомним, что презентация бензиновой версии Audi SQ5 состоялась в январе 2017 года. Автомобиль временно не продается, поскольку не прошел сертификацию по новому стандарту WLTP.