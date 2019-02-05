Alfa Romeo Giulietta SZ после 35 лет простоя продали за 567 000 евро

Не так давно на одном из аукционов была продана машина модели Alfa Romeo Giulietta SZ. Как оказалось, этот автомобиль простоял на цокольном этаже у своего первого обладателя в течение 35 лет. Её хозяин попросту не мог забрать оттуда из-за того, что был сломан грузовой лифт.

Прелесть этой модели заключается в том, что она была выпущена в лимитированной серии всего в 217 экземплярах. В салоне всего два посадочных места. А кузов изготовлен из чистого алюминия. Дебют машины состоялся во Франции 59 лет назад. Под капотом раритета установлен мотор объёмом в 1.3 литра, который имеет отдачу в 100 лошадиных сил.

Машина способна разгоняться вплоть 200 километров в час. В первые годы после выпуска данная модель участвовал в гонках и даже занимала призовые места. Теперь же авто продали на аукционе за 567 тысяч евро.