«Яндекс» начал продажу собственных мультимедийных комплексов

Компания «Яндекс» выпустила на рынок свой первый собственный мультимедийный комплекс для автомобилей, который работает на платформе «Яндекс.Авто». Стоимость нештатного устройства составляет 30 тысяч рублей.

В состав него входит несколько сервисов компании («Навигатор», «Музыка», «Погода») а также система управления через «Алису».

В «Яндексе» отмечают, что их устройство можно установить вместо штатной мультимедийной системы или магнитолы.

Бортовой компьютер от «Яндекса» совместим со следующими марками: Mitsubishi, Nissan, Hyundai, Skoda, Kia, Toyota, Lada, Volkswagen и Renault.