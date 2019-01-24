«Яндекс» начал продажу собственных мультимедийных комплексов

Компания «Яндекс» выпустила на рынок свой первый собственный мультимедийный комплекс для автомобилей, который работает на платформе «Яндекс.Авто». Стоимость нештатного устройства составляет 30 тысяч рублей.
В состав него входит несколько сервисов компании («Навигатор», «Музыка», «Погода») а также система управления через «Алису».
В «Яндексе» отмечают, что их устройство можно установить вместо штатной мультимедийной системы или магнитолы.
Бортовой компьютер от «Яндекса» совместим со следующими марками: Mitsubishi, Nissan, Hyundai, Skoda, Kia, Toyota, Lada, Volkswagen и Renault.
«Автомобилисты получат не только готовое к использованию устройство, но и техническую поддержку: бортовой компьютер бесплатно установят и будут обслуживать по гарантии», – говорится в сообщении, опубликованном «Яндексом».