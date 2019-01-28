Volvo V60 Cross Country приедет в Россию уже в июле

Стало известно, что свой новый универсал компания Volvo привезёт на российский рынок уже в середине этого лета. Новинка обладает высокими показателями проходимости, а также оборудована системой полного привода.

Изюминкой универсала V60 Cross Country является увеличенный дорожный просвет, который составляет 21 сантиметр. В целях защиты кузов был обвешан пластиком. Таким образом, новинке будут свойственны черты паркетника и авто сможет с лёгкостью съезжать с асфальта.

Самой первой на рынок поступит комплектация, подразумевающая установку двухлитрового силового агрегата с мощностью в 250 лошадиных сил. Он сочетается с коробкой автомат на 8 ступеней. До первой сотни новинка сможет добраться всего за 6.8 секунд, а максимальная скорость составляет 230 километров в час.

В базовую комплектацию войдёт стандартный комплект ассистентов безопасности. За отдельную плату можно будет приобрести полуавтономную опцию. Цены пока что не названы, но новинка будет однозначно дороже, нежели модель V40, которая сейчас продаётся от 1 миллиона 648 тысяч рублей.