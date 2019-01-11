Volkswagen Tiguan получил для России новую комплектацию

Компания Volkswagen приступила к продажам на российском авторынке «эксклюзивной» версии своего кроссовера Tiguan, получившей название All Inclusive.

В данной модификации «Тигуан» будет предлагаться исключительно с 1,4-литровым турбированным мотором TSI, работающим в паре с передним приводом. Стоимость 125-сильного кроссовера с МКПП составит 1 миллион 439 тысяч рублей, а с роботизированной трансмиссией – 1 миллион 649 тысяч рублей.

Версия All Inclusive отличается эксклюзивным набором внешнего и внутреннего оборудования. Так, уже в базовый арсенал кроссовера входят: обогрев лобового стекла, зеркал и передних сидений, светодиодная оптика, столики для пассажиров сзади, датчик дождя, камера заднего вида, мультимедийная система с 8-дюймовым дисплеем и тремя разъемами USB и системой помощи при парковке, установленной как спереди автомобиля, так и сзади.

Для кроссовера доступен за дополнительную плату пакет Plus за 35 тысяч рублей, который включает в себя наличие системы бесключевого доступа в салон и электропривод багажника.