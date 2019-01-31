Водителям могут запретить курить за рулём

По мнению некоторых депутатов, курение за рулём несёт не меньший риск, нежели разговор по телефону. И делать это во время управления транспортным средством ужа давно пора запретить.

Отметим, что на сегодняшний день за разговор по телефону за рулём предусмотрен штраф в размере полутора тысяч рублей. И примерно такую же санкцию могут назначить и за курение. В этом убеждены представители партии ЛДПР. Они отметили, что курильщики не могут не согласиться с тем, что сигареты и сам процесс курения очень отвлекают водителя. В результате на дороге появляется потенциально опасное транспортное средство.

Напомним, что ранее депутаты уже предпринимали попытки запретить курить за рулём. Последний раз это было 4 года назад. Однако, эксперты убеждены, что и на этот раз это предложение окажется лишь словесным и о нём скоро забудут. Проблема в том, что контролировать курение за рулём некому, и даже с помощью камер определять курильщиков будет слишком сложно. Соответственно, выявить нарушение будет практически невозможно.

Таким образом, наказать за курение за рулём можно только в случае, если в окно выкинуть окурок или же подожжённую спичку. В качестве наказания применяется штраф до 3 тысяч рублей.