Владимир Путин прокатил на Aurus сербского лидера

Не так давно президент Российской Федерации посещал с официальным визитом Сербию. В рамках встречи с лидером этой страны Путин прокатил своего коллегу на лимузине отечественного производства.

Какие именно впечатления от поездки получил сербский президент – не сообщается. Однако, очевидно, что Владимир Владимирович был крайне доволен своим транспортом. Кроме того, в кортеже президента РФ были новые модели Aurus, которые выполняли роль охраны и сопровождения.

Отметит, что Путин не первый раз демонстрировал особенности люксового транспорта отечественного производства лидерами других стран. В частности, на лимузине он катал одного из принцев Арабских Эмиратов, а также президента Египта. Сейчас на аналогичном лимузине по стране перемещается и Дмитрий Медведев.