В России выросли цены почти на все модели Citroen

Компания Citroen увеличила цены почти на весь свой модельный ряд, представленный в России. С начала января 2019 года стоимость автомобилей: C4 Седан, минивэн Grand C4 Space Tourer, универсал Berlingo Multispace и кроссовер C3 Aircross увеличилась во всех комплектациях на сумму от 20 до 100 тысяч рублей. Единственной моделью в линейке «Ситроен» в России, которую обошло подорожание, является хэтчбек C4 Space Tourer.

Наименьший рост цены в гамме Citroen коснулся седана C4, стоимость которого увеличилась всего на 20 тысяч рублей.

По 40 тысяч рублей прибавили к предыдущим ценам модели Berlingo в бензиновой и дизельной версиях.

Минивэн Grand C4 Space Tourer подорожал на 50 тысяч рублей, а максимальный рост цены затронул компактный кроссовер C3 Aircross – 100 тысяч рублей, говорится в отчете проекта «Цена Авто».