В России выросли цены две модели Renault

Компания Renault повысила цены на две свои модели, представленные на российском авторынке. Под подорожание попали «каблук» Dokker и кроссовер Koleos. Стоимость обеих этих моделей выросла на сумму от 15 до 39 тысяч рублей в зависимости от комплектации.

Так, универсал Dokker теперь продают по цене от 904 тысяч 990 рублей. В стартовой версии «каблучок» оснащается 1,6-литровым мотором на 82 лошадиные силы. В «топовом» исполнении с 90-сильным дизелем стоимость автомобиля составляет уже 1 миллион 129 тысяч 990 рублей.

Флагманский кроссовер Koleos хоть и подорожал, но не во всех комплектациях. Базовая версия этой модели сохранила свою прежнюю стоимость – от 1 миллиона 699 тысяч рублей, однако более дорогие версии автомобиля прибавили в цене весьма существенно. Для того, чтобы приобрести комплектацию Koleos Executive, теперь придется заплатить минимум 1 миллион 859 тысяч 900 рублей, а максимальную со 177-сильным мотором и вовсе 2 миллиона 337 тысяч 900 рублей.