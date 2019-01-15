В России появятся авто с зелёными номерами

В России энтузиасты выступили с весьма неординарной идеей. Сообщается, что они предложили владельцам электрокаров выдавать номерные знаки нового типа. Их особенностью станет зелёный цвет. Таким образом можно будет выделять экологический транспорт в потоке машин и предоставлять им особые привилегии, стимулируя спрос на машины такого рода.

Это предложение в скором времени будет рассмотрено специальной комиссией в правительстве. Нововведение может значительно упростить контроль за машинами, которые имею право на определённые льготы.

Кроме того, энтузиасты заявили о необходимости намного быстрее развивать инфраструктуру для электрокаров. Сейчас на дорогах страны есть более 2 тысяч 500 розеточных машин, однако, спрос на них просто несоизмерим с показателями продаж машин на ДВС. С начала года было продано только 10 электрокаров и причиной низкой реализации является отсутствие специализированной инфраструктуры в городах.