В РФ под отзыв попали более тысячи Porsche Panamera

Компания Porsche отзывает в России 1 тысячу 236 автомобилей Panamera, 1 тысяча 154 единицы из которых были реализованы в стране в период с 15 ноября 2016 по 17 декабря 2018-го. Еще 82 автомобиля пока находятся у дилеров и не проданы.

По информации «Росстандарта», причина сервисной кампании кроется в ошибке ПО.

«Из-за ошибки в программном обеспечении функция усиления рулевого управления может оказаться недоступной на непродолжительное время. Восстановление функциональности усилителя руля восстанавливается полностью после выключения и последующего включения зажигания», – говорится в сообщении ведомства.

Уполномоченные представители «Порше» оповестят всех владельцев отозванных «Панамера» о необходимости посещения ближайшего дилерского центра, где будет проведено перепрограммирование блока управления электроусилителя рулевого управления.