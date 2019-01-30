В РФ отзывают 3600 Renault Logan и Sandero

Федеральное агентство по техническому регулированию и метрологии (Росстандарт) сообщает об отзыве в России 3 тысяч 600 единиц автомобилей Renault Logan, Sandero и Dokker. Причина сервисной кампании кроется в дефектных подушках безопасности.

Под отзыв попали автомобили, реализованные в стране с ноября 2017 по настоящее время, в которых существует вероятность некорректного срабатывания подушки безопасности со стороны водителя при фронтальном ударе, сообщает издание 110km.ru.

Уполномоченные представители «Рено» оповестят всех владельцев отозванных машин о необходимости посещения ближайшего сервисного центра компании, где на их автомобилях будет заменена подушка безопасности водителя. Затраты на сервисную акцию возьмет на себя автопроизводитель.