В РФ на 12-20 тысяч рублей подорожали автомобили “УАЗ”

Компания “УАЗ” увеличила розничные цены на весь свой модельный ряд, представленный на российском авторынке. Отечественный автогигант последовал примеру других автоконцернов, поднявших стоимость своих машин в стране из-за роста НДС с 1 января 2018 года. Суммарно подорожание автомобилей “УАЗ” составило от 12 до 20 тысяч рублей.

Наименее сильно среди других моделей компании подорожал внедорожник “Хантер”, который прибавил в двух комплектациях из четырех, представленных на рынке, от 12 до 13 тысяч рублей. При этом “топовая” версия автомобиля по-прежнему продается по цене в 759 тысяч 900 рублей.

Внедорожник УАЗ “Патриот” вырос в стоимости на сумму от 13 до 19 тысяч рублей, а модель “Пикап” и вовсе на 14-20 тысяч рублей.

С учетом произошедших изменений в прайс-листах “УАЗ”, стоимость модель «Хантер» теперь составляет от 687 тысяч до 759 тысяч 900 рублей, внедорожника «Патриот» – от 777 тысяч до 1 миллиона 83 тысяч рублей, а «пикапа» – от 793 тысяч до 1 миллиона 165 тысяч рублей