В Новосибирске продают 61-летнюю «Волгу» за 2,2 млн рублей

В Новосибирске продается раритетная «Волга» ГАЗ-21, выпущенная в 1958 году. Отличительной чертой данной машины первого поколения является фигура хромированного оленя на капоте и звезда на решетке радиатора.

Продавец «Волги», выложивший объявление на «Авито.ру», в нем сообщил, что автомобиль восстанавливался в Новосибирске.

«Конечно, там есть новодел, потому что невозможно, чтобы тот же салон настолько сохранился. Но насколько возможно все приближено к оригиналу», – написал нынешний владелец раритетной «Волги».

Машина укомплектована 2,4-литровым бензиновым мотором, выдающим 70 лошадиных сил, связку которому составляет механическая трансмиссия. В салоне сохранились советские часы и радиоприемник.

За свою машину житель Новосибирска просит 2 миллиона 200 тысяч рублей.

Напомним, что автомобиль ГАЗ-21 выпускался на Горьковском автозаводе с 1956 по 1970 год. Изначальный заводской индекс данной модели был М-21, однако позднее, с 1965 года, был переименован в ГАЗ-21. Автомобиль является одним из самых знаковых советской эпохи.