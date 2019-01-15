В Детройте рассказали про альянс Volkswagen и Ford

Автосалон в Детройте принёс для почитателей автомобильной индустрии немало сюрпризов. В частности, в рамках этого мероприятия было рассказано про создание нового союза между компаниями Volkswagen и Ford.

Напомним, что впервые информация по этому поводу появилась летом прошлого года. Но к ней даже знаменитые инсайдеры относились с большим скептицизмом, уверяя, что это всего лишь слухи. Однако, автосалон в Детройте всё поставил на места. Представители обеих компаний заявили, что планируют сотрудничество ради создания нового коммерческого автомобиля. При этом, они указали, что ни о каком объединении не идёт и речи, так как совместные работы будут лишь на уровне технологического сотрудничества.

Однако, эксперты убеждены, что представители компаний просто лукавят, так как уже известно, что они планируют разделить затраты на разработку беспилотных машин и новых розеточных автомобилей.